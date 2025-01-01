Боляче втрачати наших воїнів: сьогодні у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Дудою

Сьогодні, 31 жовтня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться чин похоронуПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Лучанин Дуда Юрій Володимирович, 08.01.1999 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого стрільця-вогнеметника 3 десантно-штурмового відділення 2 десантно-штурмового взводу 11 десантно-штурмової роти 3 десантно-штурмового батальйону.Солдат Дуда Юрій Володимирович загинув 20.10.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Сухецьке Донецької області.Поховають військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа."Боляче втрачати наших воїнів... Щирі співчуття рідним та близьким Юрія Дуди", - йдеться в повідомленні.