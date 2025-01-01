Волиняни провели в останню путь Героя Андрія Босюка

У селі Муравище на Волині краяни попрощалися із військовослужбовцем, якийу бою на Донеччині.Про це у фейсбуці повідомляє громада Муравища.Понад рік Андрій вважався безвісти зниклим. Рідні чекали бодай звістки, молилися і вірили, але 10 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Залізне на Донеччині серце воїна зупинилося.Андрій служив стрільцем у складі Збройних Сил України. Мужній, спокійний, відданий.Учора, 30 жовтня, громада зустріла його, як справжнього Героя: з квітами, молитвою, сльозами і тремтінням у серці.У Воїна Андрія залишилися дружина, син, донечка та батьки — найрідніші, для яких він був опорою, любов’ю, світлом. Їхній біль — це біль усієї громади. Їхня втрата — наша спільна рана, яку не загоїти часом.«Герої не вмирають. Вони стають небом, що береже нас від зла. Світла пам’ять і вічна вдячність Андрію Босюку — людині, яка віддала найдорожче, щоб ми могли жити під мирним небом. Твій подвиг — у наших серцях, у дитячих очах, у кожному подиху вільної України!» - зазначили у громаді.