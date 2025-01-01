На Волині помер директор хлібозаводу Борис Поліщук
Сьогодні, 10:00
Сьогодні відійшов у вічність Поліщук Борис Володимирович, директор ТзОВ «Володимир-Волинський хлібозавод».
Про це повідомили на сторінці у фейсбуці "Твій Володимир".
"Він залишив по собі добрий слід у серцях колег, друзів і всіх, хто його знав. Прощання відбудеться завтра, о 12:00, за адресою вулиця Островецька, 8. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!
