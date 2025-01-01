На Волині горіли два житлові будинки

Минулої доби волинські рятувальники ліквідували дві пожежі у приватних помешканнях.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

30 жовтня о 15:52 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Долина Ратнівської громади.

На місце події були скеровані рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Ратне спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Млинове.

О 16:24 вогнеборці за допомогою водяного ствола ліквідували займання.

Постраждалих немає.

Причина події встановлюється.

Того ж дня о 16:31 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Холонів Горохівської громади.

На місце оперативно прибули рятувальники 9-ї ДПРЧ м. Горохів спільно з працівниками місцевої пожежної охорони селища Мар’янівка.

О 16:58 надзвичайники за допомогою водяного ствола ліквідували займання.
Постраждалих немає.

Причина пожежі – недолік конструкції пічного опалення.

