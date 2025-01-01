На Волині горіли два житлові будинки





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



30 жовтня о 15:52 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Долина Ратнівської громади.



На місце події були скеровані рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Ратне спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Млинове.



О 16:24 вогнеборці за допомогою водяного ствола ліквідували займання.



Постраждалих немає.



Причина події встановлюється.



Того ж дня о 16:31 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Холонів Горохівської громади.



На місце оперативно прибули рятувальники 9-ї ДПРЧ м. Горохів спільно з працівниками місцевої пожежної охорони селища Мар’янівка.



О 16:58 надзвичайники за допомогою водяного ствола ліквідували займання.



Постраждалих немає.



Причина пожежі – недолік конструкції пічного опалення.

