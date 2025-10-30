Експорт російських нафтопродуктів впав до мінімуму за час війни

Експорт російських нафтопродуктів впав до найнижчого рівня від початку повномасштабного вторгнення в Україну. За даними Vortexa та Bloomberg, у жовтні морські поставки скоротилися до 1,89 млн барелів на добу — мінімального показника майже за три роки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Причиною стали удари по російських НПЗ та логістичних вузлах, перебої в роботі інфраструктури й посилення міжнародних санкцій, зокрема майбутнє запровадження обмежень проти «Роснефти» та «Лукойла». Особливо різко впали обсяги експорту нафтової сировини та мазуту — після атак на хаб в Усть-Лузі та через несприятливу погоду в Балтійському морі.

Хоча постачання дизеля частково збереглося за рахунок маршрутів до Туреччини та Африки, ризики зривів дедалі зростають: трейдери змушені шукати обхідні шляхи й тіньові схеми розрахунків, щоб уникнути нових санкцій. Водночас, офіційна статистика з видобутку нафти практично зникла, і світові ринки орієнтуються вже не на дані кремля, а на супутникове спостереження за суднами.

росія втрачає стабільність у своїх енергетичних експортних потоках, що посилює фінансовий тиск на її бюджет, залежний від нафтових доходів.

