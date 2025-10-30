Експорт російських нафтопродуктів впав до мінімуму за час війни
Сьогодні, 10:53
Експорт російських нафтопродуктів впав до найнижчого рівня від початку повномасштабного вторгнення в Україну. За даними Vortexa та Bloomberg, у жовтні морські поставки скоротилися до 1,89 млн барелів на добу — мінімального показника майже за три роки.
Про це повідомляє Bloomberg.
Причиною стали удари по російських НПЗ та логістичних вузлах, перебої в роботі інфраструктури й посилення міжнародних санкцій, зокрема майбутнє запровадження обмежень проти «Роснефти» та «Лукойла». Особливо різко впали обсяги експорту нафтової сировини та мазуту — після атак на хаб в Усть-Лузі та через несприятливу погоду в Балтійському морі.
Хоча постачання дизеля частково збереглося за рахунок маршрутів до Туреччини та Африки, ризики зривів дедалі зростають: трейдери змушені шукати обхідні шляхи й тіньові схеми розрахунків, щоб уникнути нових санкцій. Водночас, офіційна статистика з видобутку нафти практично зникла, і світові ринки орієнтуються вже не на дані кремля, а на супутникове спостереження за суднами.
росія втрачає стабільність у своїх енергетичних експортних потоках, що посилює фінансовий тиск на її бюджет, залежний від нафтових доходів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Bloomberg.
Причиною стали удари по російських НПЗ та логістичних вузлах, перебої в роботі інфраструктури й посилення міжнародних санкцій, зокрема майбутнє запровадження обмежень проти «Роснефти» та «Лукойла». Особливо різко впали обсяги експорту нафтової сировини та мазуту — після атак на хаб в Усть-Лузі та через несприятливу погоду в Балтійському морі.
Хоча постачання дизеля частково збереглося за рахунок маршрутів до Туреччини та Африки, ризики зривів дедалі зростають: трейдери змушені шукати обхідні шляхи й тіньові схеми розрахунків, щоб уникнути нових санкцій. Водночас, офіційна статистика з видобутку нафти практично зникла, і світові ринки орієнтуються вже не на дані кремля, а на супутникове спостереження за суднами.
росія втрачає стабільність у своїх енергетичних експортних потоках, що посилює фінансовий тиск на її бюджет, залежний від нафтових доходів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волиняни навколішки прощалися з Героєм Сергієм Ткачуком
Сьогодні, 11:42
Наводила ракети на Вінниччину: СБУ затримала зрадницю
Сьогодні, 11:11
Експорт російських нафтопродуктів впав до мінімуму за час війни
Сьогодні, 10:53
На Волині горіли два житлові будинки
Сьогодні, 10:35
Волиняни провели в останню путь Героя Андрія Босюка
Сьогодні, 10:16