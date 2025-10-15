Українські дрони скоротили експорт нафтопродуктів із рф до мінімуму

Українські дрони скоротили експорт нафтопродуктів із рф до мінімуму
Експорт російських нафтопродуктів впав до мінімуму з початку війни через удари українських дронів.

Про це пише Bloomberg.

Українські атаки безпілотників по російських нафтопереробних заводах та експортних терміналах призвели до різкого скорочення експорту пального з росії.

За перші десять днів жовтня обсяги експорту впали до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Середньодобові поставки становили лише 1,88 млн барелів, свідчать дані аналітичної компанії Vortexa. Сукупні обсяги переробки нафти залишаються нижчими за 5 млн барелів на добу — це мінімум за понад три роки. Під удар потрапили понад двадцять великих НПЗ, що суттєво зменшило можливості російської енергетики.

Додатково ситуацію ускладнюють сезонні ремонтні роботи, які ще більше скорочують переробку. Таким чином, російська нафтова галузь зіштовхнулася з найглибшою кризою від початку війни, втрачаючи частку на світовому ринку та експортні прибутки, що традиційно фінансували війну проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: нафта, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перестало битися серце волинського журналіста Володимира Приходька
Сьогодні, 12:48
У музеї на Волині оновлять експозицію через переосмислення історії
Сьогодні, 12:30
Українські дрони скоротили експорт нафтопродуктів із рф до мінімуму
Сьогодні, 12:05
Бурштинове майбутнє Волині: науковці презентували оновлене картування Полісся
Сьогодні, 11:49
У Луцьку встановили новий тариф на опалення з альтернативних джерел
Сьогодні, 11:38
Медіа
відео
1/8