Українські дрони скоротили експорт нафтопродуктів із рф до мінімуму

удари українських дронів.



Про це пише



Українські атаки безпілотників по російських нафтопереробних заводах та експортних терміналах призвели до різкого скорочення експорту пального з росії.



За перші десять днів жовтня обсяги експорту впали до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.



Середньодобові поставки становили лише 1,88 млн барелів, свідчать дані аналітичної компанії Vortexa. Сукупні обсяги переробки нафти залишаються нижчими за 5 млн барелів на добу — це мінімум за понад три роки. Під удар потрапили понад двадцять великих НПЗ, що суттєво зменшило можливості російської енергетики.



Додатково ситуацію ускладнюють сезонні ремонтні роботи, які ще більше скорочують переробку. Таким чином, російська нафтова галузь зіштовхнулася з найглибшою кризою від початку війни, втрачаючи частку на світовому ринку та експортні прибутки, що традиційно фінансували війну проти України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

