У Луцьку встановили новий тариф на опалення з альтернативних джерел





Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради у четвер, 16 жовтня, пише



Новий тариф встановлено для теплової енергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного або місцевого бюджету. Він становить 3 716,12 грн за Гкал (з урахуванням єдиного податку 5 % та військового збору 1 %).



Водночас рішенням виконавчого комітету від 15 січня 2025 року № 13-2 попередній тариф визнано таким, що втрачає чинність з 16 жовтня 2025 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Приватне підприємство «Енерготранссервіс-К» отримало новий тариф на теплову енергію в Луцькій громаді.Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради у четвер, 16 жовтня, пише ВСН Новий тариф встановлено для теплової енергії, виробленої зенергії, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного або місцевого бюджету. Він становить 3 716,12 грн за Гкал (з урахуванням єдиного податку 5 % та військового збору 1 %).Водночас рішенням виконавчого комітету від 15 січня 2025 року № 13-2 попередній тариф визнано таким, що втрачає чинність з 16 жовтня 2025 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію