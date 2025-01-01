У Луцьку встановили новий тариф на опалення з альтернативних джерел

У Луцьку встановили новий тариф на опалення з альтернативних джерел
Приватне підприємство «Енерготранссервіс-К» отримало новий тариф на теплову енергію в Луцькій громаді.

Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради у четвер, 16 жовтня, пише ВСН.

Новий тариф встановлено для теплової енергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного або місцевого бюджету. Він становить 3 716,12 грн за Гкал (з урахуванням єдиного податку 5 % та військового збору 1 %).

Водночас рішенням виконавчого комітету від 15 січня 2025 року № 13-2 попередній тариф визнано таким, що втрачає чинність з 16 жовтня 2025 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: опалення, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські дрони скоротили експорт нафтопродуктів із рф до мінімуму
Сьогодні, 12:05
Бурштинове майбутнє Волині: науковці презентували оновлене картування Полісся
Сьогодні, 11:49
У Луцьку встановили новий тариф на опалення з альтернативних джерел
Сьогодні, 11:38
В аварії на Волині постраждали 5 людей, - ЗМІ
Сьогодні, 11:10
Росія нарощує війська поблизу кордонів ЄС та готується до другої фази військової агресії
Сьогодні, 10:53
Медіа
відео
1/8