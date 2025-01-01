Росія нарощує війська поблизу кордонів ЄС та готується до другої фази військової агресії

Антті Хякканен вважає, що Росія нарощує війська поблизу кордонів ЄС та готується до другої фази військової агресії.



Про це повідомляє



Антті Хякканен переконаний, що навіть після закінчення війни в Україні Росія все ще становитиме загрозу для Європи.



"Росія справді нарощує військові зусилля для другої фази своєї потенційної агресії. Після закінчення війни в Україні для НАТО існують реальні загрози", - заявив він на полях засідання Північноатлантичної ради НАТО у Брюсселі 15 жовтня.



Хякканен вказав на модернізацію військ Росії та нарощування військ "поблизу наших кордонів" як на ознаки цього.



Перед зустріччю міністрів оборони країни НАТО Хякканен заявив, що Фінляндія приєднається до PURL - закупівлі американської зброї для України.



Також він сказав, що цього тижня буде оприлюднено інформацію про новий пакет допомоги для України від Фінляндії.



Допомога Україні від Фінляндії



Як писало РБК-Україна, попередній пакет допомоги Україні від Фінляндії становив майже 200 млн євро. Його Україна отримала у січні 2025 року.



Загальна ж вартість оборонного обладнання, поставленого Фінляндією Україні, наразі становить 2,5 млрд євро.



З початку повномасштабного вторгнення Фінляндія активно підтримує Україну в гуманітарній, фінансовій та військово-технічній сферах.



Навесні 2024 року президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Олександр Стубб підписали двосторонню угоду про безпеку. Ця угода передбачає довгострокову підтримку з боку Фінлядії та поглиблення співпраці між двома країнами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

