На Харківщині зрадник намагався підірвати авто військових. Його затримали

Працівники СБУ та Нацполіції затримали російського агента, який намагався підірвати авто військових ЗСУ на Харківщині.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки і Національна поліція зірвали спробу рашистівпроти Сил оборони на півдні Харківщини.За результатами дій на випередження у Лозовій затримано російського агента, який готував підрив авто ЗСУ за допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП).Зловмисник планував дистанційно активувати вибухівку в момент, коли до замінованого транспорту наблизяться українські воїни.Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агента під час намагання закласти вибухівку під військове авто.Як встановило розслідування, виконавцем замовлення рф виявився 53-річний місцевий безробітний, який потрапив до уваги окупантів у Телеграм-каналах з пошуку «легких заробітків».За інструкціями куратора агент спочатку відстежив службовий автомобіль, а потім власноруч виготовив СВП, який мав намір начинити гайками для посилення уражаючої дії.При обшуках у затриманого вилучено готовий СВП, замаскований під вогнегасник, інші складові до вибухівки, а також смартфон із доказами роботи на ворога.Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.