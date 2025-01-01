На Харківщині зрадник намагався підірвати авто військових. Його затримали
Сьогодні, 10:37
Працівники СБУ та Нацполіції затримали російського агента, який намагався підірвати авто військових ЗСУ на Харківщині.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Служба безпеки і Національна поліція зірвали спробу рашистів влаштувати теракт проти Сил оборони на півдні Харківщини.
За результатами дій на випередження у Лозовій затримано російського агента, який готував підрив авто ЗСУ за допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП).
Зловмисник планував дистанційно активувати вибухівку в момент, коли до замінованого транспорту наблизяться українські воїни.
Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агента під час намагання закласти вибухівку під військове авто.
Як встановило розслідування, виконавцем замовлення рф виявився 53-річний місцевий безробітний, який потрапив до уваги окупантів у Телеграм-каналах з пошуку «легких заробітків».
За інструкціями куратора агент спочатку відстежив службовий автомобіль, а потім власноруч виготовив СВП, який мав намір начинити гайками для посилення уражаючої дії.
При обшуках у затриманого вилучено готовий СВП, замаскований під вогнегасник, інші складові до вибухівки, а також смартфон із доказами роботи на ворога.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.
