Помер відомий ресторатор, засновник мережі «Балувана Галя»

14 жовтня помер чернігівський ресторатор, власник вареничної "Балувана Галя",Про це повідомила його дружинана своїй сторінці у Facebook.Вона зазначила, що Сухомлин проходив лікування в Німеччині."Учора, 14 жовтня, пішов із життя мій чоловік Ігор Сухомлин – найдорожча для мене людина. Він боровся до останнього, але хвороба перемогла. Ігор пішов у спокої, без болю в оточенні найближчих людей. Кремація відбудеться в Мюнхені, де він проходив лікування. Поховання праху відбудеться в Барселоні", — йдеться в повідомленні.У травні 2025 року Ігор Сухомлин відкрив у центрі Варшави піцерію Mimosa Brooklyn Pizza. Цей бренд він створив у Києві разом із партнером Валерієм Гальперіним, як і київські проєкти Fish & Pussycat, Forever Young і Fishkultura.Також Сухомлину належали кав'ярні "Чашка", хінкальна "Буба", ресторан "Велюров", кондитерська "Шарлотка", вареничні "Балувана Галя".Щодо останньої мережі — Сухомлин судився з мережею магазинів заморожених напівфабрикатів "Галя Балувана" про порушення права інтелектуальної власності.