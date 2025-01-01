Помер відомий ресторатор, засновник мережі «Балувана Галя»

Помер відомий ресторатор, засновник мережі «Балувана Галя»
14 жовтня помер чернігівський ресторатор, власник вареничної "Балувана Галя", Ігор Сухомлин.

Про це повідомила його дружина Христина на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що Сухомлин проходив лікування в Німеччині.

"Учора, 14 жовтня, пішов із життя мій чоловік Ігор Сухомлин – найдорожча для мене людина. Він боровся до останнього, але хвороба перемогла. Ігор пішов у спокої, без болю в оточенні найближчих людей. Кремація відбудеться в Мюнхені, де він проходив лікування. Поховання праху відбудеться в Барселоні", — йдеться в повідомленні.

У травні 2025 року Ігор Сухомлин відкрив у центрі Варшави піцерію Mimosa Brooklyn Pizza. Цей бренд він створив у Києві разом із партнером Валерієм Гальперіним, як і київські проєкти Fish & Pussycat, Forever Young і Fishkultura.

Також Сухомлину належали кав'ярні "Чашка", хінкальна "Буба", ресторан "Велюров", кондитерська "Шарлотка", вареничні "Балувана Галя".

Щодо останньої мережі — Сухомлин судився з мережею магазинів заморожених напівфабрикатів "Галя Балувана" про порушення права інтелектуальної власності.

