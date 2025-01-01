У Луцьку у 26-й школі відремонтують басейн за майже 1,5 млн грн





Про це повідомили



Чому почали ремонт:



стіни зали басейну непридатні (плитку не міняли 30 років — з часу відкриття в 1995 році);



є потреба замінити вікна, щоб збільшити енергоефективність приміщення.



Завершити роботи мають до 19 травня 2026 року. Після того визначать графік басейну та оплату.



Учні ліцею займатимуться у басейні під час уроків фізкультури у 4 та 5 класах та діти 8—17 років у спортивних групах, які створюють відповідно до запитів батьків.



Де ще можна поплавати



Басейни є також у таких закладах Луцької громади:



гімназія № 20;



ліцеї № 21, 27;



КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Луцької міської ради».

