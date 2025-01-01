У Луцьку у 26-й школі відремонтують басейн за майже 1,5 млн грн

У Луцьку у 26-й школі відремонтують басейн за майже 1,5 млн грн
Ремонт басейну у ліцеї № 26 обійдеться міському бюджету 1, 484 млн грн.

Про це повідомили misto.media у виконкомі міськради у відповіді на запит.

Чому почали ремонт:

стіни зали басейну непридатні (плитку не міняли 30 років — з часу відкриття в 1995 році);

є потреба замінити вікна, щоб збільшити енергоефективність приміщення.

Завершити роботи мають до 19 травня 2026 року. Після того визначать графік басейну та оплату.

Учні ліцею займатимуться у басейні під час уроків фізкультури у 4 та 5 класах та діти 8—17 років у спортивних групах, які створюють відповідно до запитів батьків.

Де ще можна поплавати

Басейни є також у таких закладах Луцької громади:

гімназія № 20;

ліцеї № 21, 27;

КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Луцької міської ради».

Теги: Луцьк, школа, басейн
