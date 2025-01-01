У громаді на Волині – триденна жалоба через загибель на війні краянина

У селі Немир на Волині громада проведе в останню путь земляка, який загинув на війні.Про це у фейсбуці повідомляє Доросинівська громада.У громаді із сумом і болем підтвердили загибель земляка Василя Шафранюка (19.04.1989 року народження) з села Немир Доросинівської громади.Виконуючи бойове завдання по захисту Батьківщини, загинув 12 жовтня 2025 року в районі Покровська на Донеччині.Чин похорону відбудеться 16 жовтня о 12:00 год. Поховають Героя на місцевому кладовищі у селі Немир.«Співчуваємо рідним, близьким та побратимам Героя. Щиро розділяємо біль втрати. Ніколи не забудемо. Вічна пам’ять і слава Герою! Герої не вмирають… Слава Україні! Героям слава!» - йдеться у повідомленні.На території громади оголошена триденна жалоба з 15 по 17 жовтня 2025 року.