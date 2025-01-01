На Полтавщині після обстрілу зупинили роботу обʼєктів газовидобутку ДТЕК

На Полтавщині після обстрілу зупинили роботу обʼєктів газовидобутку ДТЕК
Війська рф у ніч проти 16 жовтня вчергове атакували енергетичну інфраструктуру «ДТЕК Нафтогаз» дронами й ракетами.

Про це повідомила компанія ДТЕК, пише Громадське.

Внаслідок ударів роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині зупинили.

Напередодні державний «Нафтогаз» розповідав, що за останній тиждень росіяни тричі масовано атакували газову інфраструктуру України. Вони били по газовидобувних обʼєктах на Харківщині, а також прицільно атакували критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині.

Як писав Bloomberg, унаслідок нещодавніх російських обстрілів України Київ утратив 60% власного видобутку газу. Водночас, за словами Зеленського, Україна має план Б у разі масштабних атак ворога на газову інфраструктуру — йдеться про імпорт.

