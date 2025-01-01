На пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ» завершили ремонт

Ремонт смуг руху у пункті пропуску Ягодин - Дорогуськ з українського боку завершено. Зараз «західні ворота» України променіють чистотою та комфортом перетину кордону.Про це повідомляють на Волинській митниці.Як і прогнозувалось, розпочаті цьогоріч у серпні роботи на покрівлі, навісах та в приміщеннях зони митного контролю не вплинули на пропускну спроможність митного поста «Ягодин», але суттєво покращили його технічний та естетичний стан."Дякуємо Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області за постійну увагу до потреб міжнародних автоперевізників та їхніх пасажирів!" - йдеться у дописі.До слова, функції утримання та облаштування автомобільних пунктів пропуску передано Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури відповідним рішенням Уряду ще в 2023 році. За цей час на Ягодині було реалізовано кілька проєктів, покликаних покращити умови перебування людей та прискорити транскордонний рух автотранспортних засобів. Один із наймасштабніших із них – повна модернізація системи освітлення. В його рамках було замінено на сучасні майже тисячу ліхтарів, які забезпечують роботу митного поста вночі.Також нині на стадії завершення – капітальні роботи з облаштування під’їзних шляхів до Ягодина автомобільною дорогою державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин. Проєкт реалізується у межах програми Європейського Союзу «Механізм сполучення Європи» (Connecting Europe Facility, CEF), що передбачає 50% співфінансування з боку ЄС.