Пісторіус анонсував сотні мільйонів євро на українські далекобійні дрони





Про це повідомляє



"Німеччина надає 400 млн євро на закупівлю далекобійних дронів. Це допомагає Україні уражати російські логістичні об’єкти далеко за лінією фронту. Ми бачимо успіхи", - заявив він.



Пісторіус також поглузував з російського диктатора Володимира Путіна. За словами німецького міністра, Путіну стає "дедалі важче подавати цю війну як успіх". Також, додав він, Німеччина вже надала Україні допомоги на 9 мільярдів євро та продовжить це робити. У пріоритеті - системи протиповітряної оборони.



"Наша підтримка залишатиметься на цьому рівні. З цієї суми ми зараз готуємо пакет на 2 млрд євро. Він включатиме системи протиракетної оборони, найсучасніші радарні технології та боєприпаси. Ми також, звісно, беремо участь у PURL, з інвестицією у 500 млн доларів", - резюмував він.



Нагадаємо, що Пісторіус під час засідання "Рамштайну" вже анонсував, що Берлін надасть Україні нову військову допомогу на понад 2 млрд євро. Новий пакет буде спрямований перш за все на посилення української ППО.



Також Пісторіус оголосив про запуск нової ініціативи військової підтримки України. Це буде комплекс заходів з обслуговування та ремонту західної техніки, яку отримали Збройні сили України - в тому числі численних німецьких зразків.

