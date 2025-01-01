Медпрацівниця з Волині хотіла виїхати з України з американським паспортом

На Волині зафіксували неординарну ситуацію, пов’язану зі спробою перетину державного кордону України. У центрі уваги опинилася місцева медична працівниця, яка намагалася виїхати за межі країни, пред’явивши документи, що викликали питання у прикордонників.Про це повідомляє БУГ, посилаючись на постанову Любомльського районного суду.З матеріалів справи відомо, що жінка, яка працює в одному з медичних закладів Любомля, 1-го жовтня намагалась незаконно перетнути державний кордон України в пункті пропуску «Ягодин», щоб виїхати у Польщу.Зокрема, під час проходження прикордонного контролю на пункті пропуску надала для перевірки паспорт громадянки Сполучених Штатів Америки.За це її притягнули до відповідальності згідно ч.1 ст.2041 КУпАП за спробу незаконного перетину державного кордону України.Обвинувачена не з’явилася на суд, але вона була проінформована і сама попросила суддю розглянути справу без її присутності.Любомльський районний суд визнав жінку винною. Вона сплатить 3400 гривень штрафу та 605 гривень судового збору.