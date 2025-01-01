На Волині під час операції пацієнт розповідав хірургам про свої улюблені страви. ФОТО

На Волині під час операції пацієнт розповідав хірургам про свої улюблені страви. ФОТО
Сучасна анестезія дозволила пацієнту у Володимирському ТМО обговорювати хобі, поки йому видаляли пластину.

Про це повідомили на сторіці Володимирського ТМО.

"Уявіть собі: операційна, травматологи та анестезіологи працюють, а пацієнт... розповідає про свої улюблені страви та хобі!. Саме так відбувалася операція у 19-річного хлопця у Володимирському ТМО. Він був повністю при свідомості та спокійно спілкувався з лікарями-травматологами, поки йому проводили видалення пластини після зрощення ключиці", - про це повідомили на сторінці медзакладу.

Пацієнт розповідав, що насамперед найбільше любить домашній сир, який найкраще готує його мама! А у вільний час хлопець захоплюється комп'ютерними іграми.
На Волині під час операції пацієнт розповідав хірургам про свої улюблені страви. ФОТО
На Волині під час операції пацієнт розповідав хірургам про свої улюблені страви. ФОТО

Це стало можливим завдяки провідниковій анестезії, яку активно та успішно використовують лікарі-анестезіологи Володимирського ТМО. Цей сучасний метод знеболення дозволяє провести складні втручання, зберігаючи повну свідомість пацієнта та забезпечуючи максимальний комфорт і контроль за його станом.

Переваги провідникової анестезії у Володимирському ТМО:
- Висока ефективність: забезпечує глибоке і тривале знеболювання.
- Локальна дія: впливає лише на певну ділянку тіла, мінімізуючи системні побічні ефекти.
- Збереження свідомості пацієнта: пацієнт залишається у свідомості, що може бути важливим для деяких процедур або для пацієнтів з певними протипоказаннями до загальної анестезії.
- Зменшення післяопераційного болю: може забезпечити тривалий післяопераційний знеболюючий ефект.

Якісна медична допомога та сучасне знеболення – це не просто слова, а реальність для пацієнтів Володимирського ТМО.

Якщо вам потрібна професійна допомога та надійне, інноваційне знеболення, яке дозволить вам навіть обговорити життєві справи під час операції – звертайтеся у Володимирське ТМО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Волинь, Володимир, медицина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині під час операції пацієнт розповідав хірургам про свої улюблені страви. ФОТО
Сьогодні, 01:15
16 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині через махінації з «бойовими» виплатами судять командира бригади. ВІДЕО
15 жовтня, 23:19
«Відпочивати не можна, бо війною заслабію», - волинянка, яка веде господарство поки чоловік воює. ВІДЕО
15 жовтня, 22:35
На Донеччині загинув лейтенант з Волині Олег Троцюк
15 жовтня, 21:54
Медіа
відео
1/8