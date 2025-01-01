На Волині під час операції пацієнт розповідав хірургам про свої улюблені страви. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Сучасна анестезія дозволила пацієнту у Володимирському ТМО обговорювати хобі, поки йому видаляли пластину.
Про це повідомили на сторіці Володимирського ТМО.
"Уявіть собі: операційна, травматологи та анестезіологи працюють, а пацієнт... розповідає про свої улюблені страви та хобі!. Саме так відбувалася операція у 19-річного хлопця у Володимирському ТМО. Він був повністю при свідомості та спокійно спілкувався з лікарями-травматологами, поки йому проводили видалення пластини після зрощення ключиці", - про це повідомили на сторінці медзакладу.
Пацієнт розповідав, що насамперед найбільше любить домашній сир, який найкраще готує його мама! А у вільний час хлопець захоплюється комп'ютерними іграми.
Це стало можливим завдяки провідниковій анестезії, яку активно та успішно використовують лікарі-анестезіологи Володимирського ТМО. Цей сучасний метод знеболення дозволяє провести складні втручання, зберігаючи повну свідомість пацієнта та забезпечуючи максимальний комфорт і контроль за його станом.
Переваги провідникової анестезії у Володимирському ТМО:
- Висока ефективність: забезпечує глибоке і тривале знеболювання.
- Локальна дія: впливає лише на певну ділянку тіла, мінімізуючи системні побічні ефекти.
- Збереження свідомості пацієнта: пацієнт залишається у свідомості, що може бути важливим для деяких процедур або для пацієнтів з певними протипоказаннями до загальної анестезії.
- Зменшення післяопераційного болю: може забезпечити тривалий післяопераційний знеболюючий ефект.
Якісна медична допомога та сучасне знеболення – це не просто слова, а реальність для пацієнтів Володимирського ТМО.
Якщо вам потрібна професійна допомога та надійне, інноваційне знеболення, яке дозволить вам навіть обговорити життєві справи під час операції – звертайтеся у Володимирське ТМО.
