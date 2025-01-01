На Волині через махінації з «бойовими» виплатами судять командира бригади. ВІДЕО

На Волині судять одного із керівників сотої бригади – справа стосується преміювання військовослужбовців. Нібито бойові виплати нараховували тим, хто на той час був в тилу, а не на лінії фронту – принаймні, так кажуть слідчі ДБР. Мовляв, трьом військовим чотири місяці безпідставно виплачували додаткову винагороду. Досі підсудний командир з’являвся на засідання, зокрема виходив і на онлайн-зв’язок.Тепер же просить суддю зупинити розгляд кримінальної справи, адже разом зі свідками з 1 жовтня бере безпосередню участь в бойових діях. Але де цьому підтвердження – цікавиться суддя. Переглядає вказані дати його участі в боях, - повідомляє, посилаючись на сюжет каналу Аверс.Чи свідки наразі теж беруть участь у бойових діях — поки що суддя таких даних не побачила.Нагадаємо, командиру інкримінують недбале ставлення до військової служби.«Командир частини не забезпечив належної перевірки підстав для цих виплат, особисто підписував такі накази, відповідно, не вжив жодних заходів для припинення незаконного нарахування коштів. Загалом військовослужбовцям було безпідставно виплачено понад 1 200 000 грн бойових», - йдеться у матеріалах справи.Тим часом частину документів, схоже, так ніхто вже й не побачить. Як почули раніше — вони знищені внаслідок ворожого обстрілу. Сам обвинувачений командир військової частини запевняв, що усе робив по закону і його вини у нарахуванні бойових нема.«Можливо, хтось десь із моїх підлеглих допустив якусь помилку. Суд розбереться. Винні понесуть відповідальність. Я себе винним не вважаю. А далі — як суд буде, як суд вирішить», - казав командир.Припускав людський фактор:«Були факти, коли людина десь робить помилку — внесе прізвище повторно два рази, тобто чисто машинально. А так, щоб хтось спеціально це робив — таких фактів не було».Тож на якому фронті нині підсудний? Чи є підстави зупиняти кримінальну справу? Суд доручає прокурору усе з’ясувати.«Будь ласка, прокуроре, зробіть запит до військової частини. Ми розуміємо, що він перебуває на військовій службі, але з приводу реальної можливості останнього брати участь у судовому засіданні — або ж особисто, або ж шляхом відеоконференції. Якщо буде у нас відповідь, що це неможливо, то тоді будемо приймати відповідне рішення», - сказала суддя Луцького міськрайонного суду Алла Полюшко.Наразі військовому командиру загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.