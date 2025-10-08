На Донеччині загинув лейтенант з Волині Олег Троцюк
Сьогодні, 21:54
Жорстока і несправедлива війна знову забрала життя українського воїна з Волині. Страшна звістка прийшла у Луцьку громаду.
Про втрату повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще одну втрату. Лейтенант Троцюк Олег Олександрович з Луцька загинув 08.10.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області", - йдеться у дописі.
Лучанин Троцюк Олег Олександрович, 24.05.1979 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти 1 батальйону територіальної оборони.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
