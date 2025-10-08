На Донеччині загинув лейтенант з Волині Олег Троцюк

Жорстока і несправедлива війна знову забрала життя українського воїна з Волині. Страшна звістка прийшла у Луцьку громаду.Про втрату повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук."На жаль, маємо ще одну втрату. Лейтенантз Луцька загинув 08.10.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області", - йдеться у дописі.Лучанин Троцюк Олег Олександрович, 24.05.1979 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти 1 батальйону територіальної оборони.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.