Бойова медикиня «Госпітальєрів» з Волині отримала нагороду Верховної Ради

За значний внесок у захист українського народу та самовідданість під час виконання волонтерських медичних місій рожищанкунагороджено грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом».Про це повідомили на сайті Рожищенської міської ради.До повномасштабного вторгнення Іванна працювала медикинею в київській клініці. З початком війни вона активно долучилася до допомоги захисникам: спершу – у складі місцевої «Самооборони» Рожища, сортувала ліки та проводила інструктажі з домедичної допомоги.Згодом Іванна стала частиною добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри», де надає допомогу пораненим на передовій. Вона регулярно виїжджає на ротації у зону бойових дій, працює в складі медичного екіпажу та допомагає не лише військовим, а й цивільним та тваринам у прифронтових селах.Іванна Лемешко зазначає, що робота госпітальєрки – це постійний ризик і величезна відповідальність. Вона навчається швидко ухвалювати рішення, діяти в умовах обстрілів і залишатися зосередженою, навіть коли врятувати людину неможливо.Попри труднощі, Іванна продовжує свою місію, адже, за її словами, «хтось мусить це робити – рятувати тих, хто боронить Україну».