На Волині вводять екстрені відключення електроенергї

Згідно розпорядження НЕК "Укренерго", на території Волинської області введені екстрені графіки аварійних відключень з 18:00 15.10.2025.Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".Наразі графіки аварійних відключень діють для 2-х черг споживачів до отримання окремої команди НЕК «Укренерго» про їх відміну.Дізнатись інформацію щодо відключень за Вашою адресою можна:- на офіційному- уНагадаємо, графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. Ці заходи дають можливість уникнути хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів та недопущення виникнення системної аварії. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація. Це НЕ графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки.