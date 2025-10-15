На Волині вводять екстрені відключення електроенергї
Сьогодні, 20:35
Згідно розпорядження НЕК "Укренерго", на території Волинської області введені екстрені графіки аварійних відключень з 18:00 15.10.2025.
Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".
Наразі графіки аварійних відключень діють для 2-х черг споживачів до отримання окремої команди НЕК «Укренерго» про їх відміну.
Дізнатись інформацію щодо відключень за Вашою адресою можна:
- на офіційному сайті.
- у Viber-боті.
Нагадаємо, графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. Ці заходи дають можливість уникнути хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів та недопущення виникнення системної аварії. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація. Це НЕ графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки.
