Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 16 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 16 жовтня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 10-12° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 8-13° тепла.

