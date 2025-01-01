Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 16 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 16 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 10-12° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 8-13° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 16 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 10-12° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 8-13° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чому історію України варто вчити у хронологічному порядку готуючись до іспиту з НМТ?
Сьогодні, 20:59
На Волині вводять екстрені відключення електроенергї
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 16 жовтня
Сьогодні, 20:00
Генсек НАТО зробив заяву щодо постачання ракет Tomahawk Україні
Сьогодні, 19:01