Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 16 жовтня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 16 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 16 жовтня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 10-12° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 8-13° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чому історію України варто вчити у хронологічному порядку готуючись до іспиту з НМТ?
Сьогодні, 20:59
На Волині вводять екстрені відключення електроенергї
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 16 жовтня
Сьогодні, 20:00
Генсек НАТО зробив заяву щодо постачання ракет Tomahawk Україні
Сьогодні, 19:01
Київ готує автобуси для евакуації населення: у КМДА спростували інформацію
Сьогодні, 18:17
Медіа
відео
1/8