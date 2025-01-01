Київ готує автобуси для евакуації населення: у КМДА спростували інформацію





Про це йдеться в дописі КМДА, пише



Там пояснили, що фахівці автотранспортного підприємства КМДА, серед іншого, працюють над проєктом переоблаштування автобуса під реанімаційно-евакуаційні потреби. Зокрема, для евакуації важкопоранених.



А фраза про нібито підготовку Києвом евакуаційних автобусів для жителів була вирвана з контексту.



Зазначимо, що раніше деякі медіа та Telegram-канали оприлюднили повідомлення нібито Київ готує автобуси для евакуації населення. Вони посилались на інтерв’ю керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного виданню «Вечірній Київ».



Розповідаючи про діяльність автотранспортного підприємства КМДА він зазначив, що там наразі «також працюють над проєктом евакуаційних автобусів», не навівши деталей.

