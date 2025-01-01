Київ готує автобуси для евакуації населення: у КМДА спростували інформацію
Сьогодні, 18:17
Київська міська державна адміністрація спростувала інформацію про нібито підготовку Києвом евакуаційних автобусів для жителів.
Про це йдеться в дописі КМДА, пише Громадське.
Там пояснили, що фахівці автотранспортного підприємства КМДА, серед іншого, працюють над проєктом переоблаштування автобуса під реанімаційно-евакуаційні потреби. Зокрема, для евакуації важкопоранених.
А фраза про нібито підготовку Києвом евакуаційних автобусів для жителів була вирвана з контексту.
Зазначимо, що раніше деякі медіа та Telegram-канали оприлюднили повідомлення нібито Київ готує автобуси для евакуації населення. Вони посилались на інтерв’ю керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного виданню «Вечірній Київ».
Розповідаючи про діяльність автотранспортного підприємства КМДА він зазначив, що там наразі «також працюють над проєктом евакуаційних автобусів», не навівши деталей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться в дописі КМДА, пише Громадське.
Там пояснили, що фахівці автотранспортного підприємства КМДА, серед іншого, працюють над проєктом переоблаштування автобуса під реанімаційно-евакуаційні потреби. Зокрема, для евакуації важкопоранених.
А фраза про нібито підготовку Києвом евакуаційних автобусів для жителів була вирвана з контексту.
Зазначимо, що раніше деякі медіа та Telegram-канали оприлюднили повідомлення нібито Київ готує автобуси для евакуації населення. Вони посилались на інтерв’ю керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного виданню «Вечірній Київ».
Розповідаючи про діяльність автотранспортного підприємства КМДА він зазначив, що там наразі «також працюють над проєктом евакуаційних автобусів», не навівши деталей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Київ готує автобуси для евакуації населення: у КМДА спростували інформацію
Сьогодні, 18:17
Волинянин за 16 тисяч доларів хотів переправити трьох чоловіків за кордон, двоє з них перебували у СЗЧ
Сьогодні, 16:40
Скаржився на біль у серці: у Луцьку патрульні допомогли чоловіку, якому стало зле на вулиці
Сьогодні, 16:18