Київ готує автобуси для евакуації населення: у КМДА спростували інформацію

Київ готує автобуси для евакуації населення: у КМДА спростували інформацію
Київська міська державна адміністрація спростувала інформацію про нібито підготовку Києвом евакуаційних автобусів для жителів.

Про це йдеться в дописі КМДА, пише Громадське.

Там пояснили, що фахівці автотранспортного підприємства КМДА, серед іншого, працюють над проєктом переоблаштування автобуса під реанімаційно-евакуаційні потреби. Зокрема, для евакуації важкопоранених.

А фраза про нібито підготовку Києвом евакуаційних автобусів для жителів була вирвана з контексту.

Зазначимо, що раніше деякі медіа та Telegram-канали оприлюднили повідомлення нібито Київ готує автобуси для евакуації населення. Вони посилались на інтерв’ю керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного виданню «Вечірній Київ».

Розповідаючи про діяльність автотранспортного підприємства КМДА він зазначив, що там наразі «також працюють над проєктом евакуаційних автобусів», не навівши деталей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Київ, евакуація, населення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Київ готує автобуси для евакуації населення: у КМДА спростували інформацію
Сьогодні, 18:17
Двоє волинян перепродавали чужі препарати для лікування наркозалежних
Сьогодні, 17:11
Волинянин за 16 тисяч доларів хотів переправити трьох чоловіків за кордон, двоє з них перебували у СЗЧ
Сьогодні, 16:40
Скаржився на біль у серці: у Луцьку патрульні допомогли чоловіку, якому стало зле на вулиці
Сьогодні, 16:18
Скількох волинян оштрафували через порушення правил військового обліку
Сьогодні, 16:03
Медіа
відео
1/8