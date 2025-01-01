Двоє волинян перепродавали чужі препарати для лікування наркозалежних

Співробітники управління боротьби із наркозлочинністю в області затримали місцевого кримінального авторитета, який організував добре продуману незаконну схему реалізації наркотичних засобів. До справи він залучив і спільника - 38-річного жителя Нововолинська, його також уже взято під варту.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За даними слідства, 42-річний фігурант, спираючись на свій кримінальний вплив, примушував наркозалежних осіб оформлюватися на замісну підтримувальну терапію. Легально отримані ними препарати не діяли за призначенням - їх передавали «авторитету». Далі він разом із напарником налагодив збут цих засобів, отримуючи стабільний незаконний прибуток.За силової підтримки спецпризначенців КОРД правоохоронці провели три обшуки — у помешканнях та транспортному засобі зловмисників. Вилучено таблетки «Бупренорфіну», ємність із нашаруваннями речовин, схожих на наркотичні, мобільні телефони, банківські картки та значні суми: понад 130 000 гривень, майже 24 000 доларів США та понад 3000 євро.Обох фігурантів затримано відповідно до статті 208 КПК України. Їм уже оголошено про підозру за ст. 307 Кримінального кодексу - незаконний збут наркотичних засобів.Канал збуту заблоковано, досудове розслідування триває.