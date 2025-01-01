Скаржився на біль у серці: у Луцьку патрульні допомогли чоловіку, якому стало зле на вулиці
Сьогодні, 16:18
У Луцьку патрульні врятували чоловіка, якому стало зле на вулиці.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Нещодавно у Луцьку до патрульних звернувся літній чоловік, який скаржився на біль в серці та просив йому допомогти.
Не гаючи часу, патрульні Юлія Доценко та Орест Романчук розпитали у громадянина, що з ним та якнайшвидше доставили його до лікарні.
Патрульні постійно стежили за станом чоловіка. А коли доставили до лікарні та передали медикам, то запевнили, що тепер він у надійних руках та все буде гаразд.
