Скаржився на біль у серці: у Луцьку патрульні допомогли чоловіку, якому стало зле на вулиці

У Луцьку патрульні врятували чоловіка, якому стало зле на вулиці.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Нещодавно у Луцьку до патрульних звернувся літній чоловік, який скаржився на біль в серці та просив йому допомогти.

Не гаючи часу, патрульні Юлія Доценко та Орест Романчук розпитали у громадянина, що з ним та якнайшвидше доставили його до лікарні.

Патрульні постійно стежили за станом чоловіка. А коли доставили до лікарні та передали медикам, то запевнили, що тепер він у надійних руках та все буде гаразд.


