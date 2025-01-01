Скількох волинян оштрафували через порушення правил військового обліку
Сьогодні, 16:03
Від початку 2025 року на Волині відкрили 1738 проваджень за порушення правил військового обліку.
Такі дані 15 жовтня оприлюднили на платформі для роботи з відкритими даними "Опендатабот", пише Суспільне.
Загалом у країні у 2025 році зафіксували 47 046 порушень правил військового обліку. Майже третина справ — завершена. Зокрема, 98 штрафів отримали жінки.
На Волині кількість проваджень виявилася більшою, ніж у сусідніх Львівській і Рівненській областях.
Який штраф передбачений за неявку до ТЦК і що буде за його несплату
Під час воєнного стану військовозобов'язані віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у територіальних центрах комплектування та соцпідтримки або не перебувають на військовому обліку, можуть отримувати штрафи:
від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень — для фізичних осіб;
від 34 тисячі до 59 тисяч гривень — для посадових або юридичних осіб.
Провадження за порушення правил військового обліку складають уповноважені працівники ТЦК та СП. Несплата штрафу може призвести до передання справи у виконавчу службу для примусового виконання.У військовозобов'язаного можуть арештувати гроші або майно, які будуть використані для погашення боргу.
