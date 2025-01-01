Скількох волинян оштрафували через порушення правил військового обліку





Такі дані 15 жовтня оприлюднили на платформі для роботи з відкритими даними "Опендатабот", пише



Загалом у країні у 2025 році зафіксували 47 046 порушень правил військового обліку. Майже третина справ — завершена. Зокрема, 98 штрафів отримали жінки.



На Волині кількість проваджень виявилася більшою, ніж у сусідніх Львівській і Рівненській областях.



Який штраф передбачений за неявку до ТЦК і що буде за його несплату



Під час воєнного стану військовозобов'язані віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у територіальних центрах комплектування та соцпідтримки або не перебувають на військовому обліку, можуть отримувати штрафи:



від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень — для фізичних осіб;



від 34 тисячі до 59 тисяч гривень — для посадових або юридичних осіб.



Провадження за порушення правил військового обліку складають уповноважені працівники ТЦК та СП. Несплата штрафу може призвести до передання справи у виконавчу службу для примусового виконання.У військовозобов'язаного можуть арештувати гроші або майно, які будуть використані для погашення боргу.

