Скількох волинян оштрафували через порушення правил військового обліку

Скількох волинян оштрафували через порушення правил військового обліку
Від початку 2025 року на Волині відкрили 1738 проваджень за порушення правил військового обліку.

Такі дані 15 жовтня оприлюднили на платформі для роботи з відкритими даними "Опендатабот", пише Суспільне.

Загалом у країні у 2025 році зафіксували 47 046 порушень правил військового обліку. Майже третина справ — завершена. Зокрема, 98 штрафів отримали жінки.

На Волині кількість проваджень виявилася більшою, ніж у сусідніх Львівській і Рівненській областях.

Який штраф передбачений за неявку до ТЦК і що буде за його несплату

Під час воєнного стану військовозобов'язані віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у територіальних центрах комплектування та соцпідтримки або не перебувають на військовому обліку, можуть отримувати штрафи:

від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень — для фізичних осіб;

від 34 тисячі до 59 тисяч гривень — для посадових або юридичних осіб.
Скількох волинян оштрафували через порушення правил військового обліку

Провадження за порушення правил військового обліку складають уповноважені працівники ТЦК та СП. Несплата штрафу може призвести до передання справи у виконавчу службу для примусового виконання.У військовозобов'язаного можуть арештувати гроші або майно, які будуть використані для погашення боргу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: штрафи, військовий облік, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин за 16 тисяч доларів хотів переправити трьох чоловіків за кордон, двоє з них перебували у СЗЧ
Сьогодні, 16:40
Скаржився на біль у серці: у Луцьку патрульні допомогли чоловіку, якому стало зле на вулиці
Сьогодні, 16:18
Скількох волинян оштрафували через порушення правил військового обліку
Сьогодні, 16:03
На Сумщині поліг Герой з Луцького району Дмитро Семенюк
Сьогодні, 15:47
Аферисти видурили у волинян понад 345 тисяч гривень за минулу добу
Сьогодні, 15:36
Медіа
відео
1/8