Аферисти видурили у волинян понад 345 тисяч гривень за минулу добу
Сьогодні, 15:36
За минулу добу шахраї ошукали сімох волинян.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аферисти видурили у громадян понад 345 тисяч гривень за різними шахрайськими схемами.
Поліція Волині нагадує про найпоширеніші способи виманювання грошей та закликає громадян бути пильними:
– не повідомляйте стороннім особам реквізити банківських карток, паролі з SMS чи CVV-коди;
– не переходьте за підозрілими посиланнями та не здійснюйте передоплату незнайомим продавцям;– перевіряйте інформацію про нібито грошові виплати чи допомогу лише на офіційних ресурсах.
– якщо вам телефонують нібито працівники банку чи державних установ – завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер установи;
У разі, якщо ви стали жертвою шахрайства або спроби обману, негайно повідомляйте про це поліцію за номером 102
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аферисти видурили у громадян понад 345 тисяч гривень за різними шахрайськими схемами.
Поліція Волині нагадує про найпоширеніші способи виманювання грошей та закликає громадян бути пильними:
– не повідомляйте стороннім особам реквізити банківських карток, паролі з SMS чи CVV-коди;
– не переходьте за підозрілими посиланнями та не здійснюйте передоплату незнайомим продавцям;– перевіряйте інформацію про нібито грошові виплати чи допомогу лише на офіційних ресурсах.
– якщо вам телефонують нібито працівники банку чи державних установ – завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер установи;
У разі, якщо ви стали жертвою шахрайства або спроби обману, негайно повідомляйте про це поліцію за номером 102
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Сумщині поліг Герой з Луцького району Дмитро Семенюк
Сьогодні, 15:47
Аферисти видурили у волинян понад 345 тисяч гривень за минулу добу
Сьогодні, 15:36