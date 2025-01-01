Аферисти видурили у волинян понад 345 тисяч гривень за минулу добу

Аферисти видурили у волинян понад 345 тисяч гривень за минулу добу
За минулу добу шахраї ошукали сімох волинян.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аферисти видурили у громадян понад 345 тисяч гривень за різними шахрайськими схемами.

Поліція Волині нагадує про найпоширеніші способи виманювання грошей та закликає громадян бути пильними:  

–  не повідомляйте стороннім особам реквізити банківських карток, паролі з SMS чи CVV-коди;

–   не переходьте за підозрілими посиланнями та не здійснюйте передоплату незнайомим продавцям;– перевіряйте інформацію про нібито грошові виплати чи допомогу лише на офіційних ресурсах.

–  якщо вам телефонують нібито працівники банку чи державних установ – завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер установи;

У разі, якщо ви стали жертвою шахрайства або спроби обману, негайно повідомляйте про це поліцію за номером 102




Теги: Волинь, шахраї
