Зі сторони Білорусі є російська загроза, будемо попереджати партнерів, - Зеленський





Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, пише



“Олег Іващенко доповів щодо російського плану подальшої військової експлуатації території Білорусі. На цьому етапі не будемо робити інформацію публічною. Попередимо партнерів, яким це може загрожувати”, – написав Зеленський.



Він також повідомив, що санкції світу дійсно обмежують російську здатність продовжувати й розширювати цю війну, і чим сильніший буде санкційний тиск, тим швидше зможемо гарантувати надійну безпеку. Це чітко підтверджується закритими даними, які були здобуті нашою розвідкою.



Є також безліч відкритих даних, зокрема щодо стану російської промисловості, фінансів, регіональних бюджетів, які загалом підтверджують правильність курсу на подальший тиск на Росію.



Зеленський зазначив, що система путіна не витримає протистояння, у яке він завів Росію. Він додав, що визначено сьогодні ключові напрями подальшого тиску і доручено працювати з відповідними країнами.



“Напередодні мого візиту у Вашингтон і контактів з європейськими лідерами обговорили ключові джерела постачання в Росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї. Ми в Україні чітко розуміємо, яке постачання має найбільше значення для Москви, і кожна така схема має бути перекрита. У наших партнерів для цього є всі можливості”, – також повідомив президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна попередила партнерів про російський план подальшої військової експлуатації території Білорусі.Про це повідомив президент Україниза результатами доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки України, пише LB.ua “Олег Іващенко доповів щодо російського плану подальшої військової експлуатації території Білорусі. На цьому етапі не будемо робити інформацію публічною. Попередимо партнерів, яким це може загрожувати”, – написав Зеленський.Він також повідомив, що санкції світу дійсно обмежують російську здатність продовжувати й розширювати цю війну, і чим сильніший буде санкційний тиск, тим швидше зможемо гарантувати надійну безпеку. Це чітко підтверджується закритими даними, які були здобуті нашою розвідкою.Є також безліч відкритих даних, зокрема щодо стану російської промисловості, фінансів, регіональних бюджетів, які загалом підтверджують правильність курсу на подальший тиск на Росію.Зеленський зазначив, що системане витримає протистояння, у яке він завів Росію. Він додав, що визначено сьогодні ключові напрями подальшого тиску і доручено працювати з відповідними країнами.“Напередодні мого візиту у Вашингтон і контактів з європейськими лідерами обговорили ключові джерела постачання в Росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї. Ми в Україні чітко розуміємо, яке постачання має найбільше значення для Москви, і кожна така схема має бути перекрита. У наших партнерів для цього є всі можливості”, – також повідомив президент.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію