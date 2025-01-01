На Волині п'яний водій без прав намагався відкупитися від поліцейських

За надання неправомірної вигоди поліцейським волинянину загрожує кримінальна відповідальність.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора близько 15:30 наряд Сектору поліцейської діяльності № 2 (сел.Шацьк) Ковельського районного управління поліції у селі Грабове зупинив автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. За кермом перебував 49-річний житель району.Під час спілкування поліцейські встановили, що водій має ознаки алкогольного сп’яніння. Аби уникнути відповідальності за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення водій надав поліцейським неправомірну вигоду. Крім того встановлено, що водій позбавлений судом права керування.Усі факти правопорушень слідчі задокументували та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) та ч.1 ст.382 (невиконання рішення суду) Кримінального кодексу України.За скоєне правопорушнику загрожує штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Триває досудове розслідування.