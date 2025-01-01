На Волині в аварії загинув 58-річний водій трактора
Сьогодні, 13:00
На Волині в автопригоді загинув 58-річний водій трактора.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилася між населеними пунктами Старий Загорів та Конюхи Володимирського району.
Встановлено, що 58-річний житель Володимирського району, керуючи трактором Dongfeng, не врахував дорожньої обстановки, з’їхав в кювет та перекинувся. Внаслідок автопригоди водій загинув на місці події.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Фото - ілюстративне.
