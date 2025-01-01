На Волині в аварії загинув 58-річний водій трактора

На Волині в автопригоді загинув 58-річний водій трактора.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія трапилася між населеними пунктами Старий Загорів та Конюхи Володимирського району. 

Встановлено, що 58-річний житель Володимирського району, керуючи трактором  Dongfeng, не  врахував дорожньої обстановки, з’їхав в кювет та  перекинувся. Внаслідок автопригоди водій загинув на місці події.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Фото - ілюстративне.


Теги: Волинь, трактор, ДТП
