На Волині в аварії загинув 58-річний водій трактора





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Подія трапилася між населеними пунктами Старий Загорів та Конюхи Володимирського району.



Встановлено, що 58-річний житель Володимирського району, керуючи трактором Dongfeng, не врахував дорожньої обстановки, з’їхав в кювет та перекинувся. Внаслідок автопригоди водій загинув на місці події.



Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Фото - ілюстративне.





