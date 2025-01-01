У лікарні зупинилося серце Героя Богдана Світача з Волині

Під час лікування у Маневицькій багатопрофільній лікарні відійшов у засвіти військовослужбовець Богдан Світач.

Про це у фейсбуці повідомила Колківська селищна рада.

«З глибоким сумом повідомляємо, що 12 жовтня 2025 року у КНП «Маневицька багатопрофільна лікарня» зупинилося серце вірного сина України, жителя с. Погулянка, Світача Богдана Даниловича, 1972 р.н.» - йдеться у повідомленні.

Богдан Світач з грудня 2023 року перебував на службі в Збройних Силах України, мужньо боровся за свободу та незалежність нашої Батьківщини.
Поховання воїна Богдана відбулося вчора, 14 жовтня, на місцевому кладовищі.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам та усім, хто знав покійного. Розділяємо з вами біль непоправної втрати та схиляємо голови у глибокій скорботі. Вічна та світла пам'ять воїну Богдану!» - зазначили у селищній раді.


