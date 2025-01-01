Поліція встановила винуватця аварії з постраждалими на Волині

в ДТП із постраждалими на вулиці Луцькій у Володимирі.



Про це у телеграмі повідомив



Як ідеться у повідомленні, водій та пасажир мотоцикла отримали легкі садна та забої.



Водія автомобіля встановили. Це 24-річний житель Володимирського району. На нього склали адмінпротоколи за ст. 130, 124 та 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Також встановлено, що він керував авто, будучи позбавленим права керування. Тож за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 382 Кримінального кодексу України.



