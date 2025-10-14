Українські атаки знизили російську переробку нафти до середини 2026-го

українських атак, наслідки триватимуть щонайменше до середини 2026 року.



Про це пише



Українські удари дронами по російських нафтопереробних заводах завдали москві серйозного удару по енергетичному сектору. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), наслідки цих атак росія відчуватиме щонайменше до середини 2026 року.



Обсяги переробки нафти в рф залишатимуться на рівні близько 5 млн барелів на добу до червня 2026 року. Лише після цього, за оптимістичним сценарієм, показник може відновитися до 5,4 млн барелів.



За даними агентства, удари українських БПЛА скоротили переробку приблизно на 500 тис. барелів на добу, а експорт палива у вересні впав до мінімуму за десять років — лише 2,4 млн барелів на добу. Для порівняння: такого рівня не спостерігалося навіть під час пандемії 2020 року. Через це росія була змушена збільшити експорт сирої нафти — до 5,1 млн барелів на добу, рекордного рівня з травня 2023-го.



Однак така зміна структури експорту не врятувала російські доходи. Дохід від поставок сирої нафти зріс лише на $200 млн, тоді як доходи від експорту пального впали на $440 млн, унаслідок чого загальний прибуток від експорту нафти й нафтопродуктів скоротився до $13,4 млрд — мінімум за три місяці.



Падіння доходів від нафти створює додатковий тиск на російський бюджет, який уже не справляється з витратами на війну проти України.



У 2025 році українські дрони суттєво посилили удари по ключових об’єктах російського ПЕК. На відміну від перших років війни, атаки тепер мають системний характер — безпілотники багаторазово вражають одні й ті самі НПЗ, завдаючи критичних пошкоджень.



У результаті, у країні розгорнулася паливна криза: до кінця вересня кількість заправок, які продають бензин, скоротилася на 360 (2,6%).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила темпи переробки нафти після, наслідки триватимуть щонайменше до середини 2026 року.Про це пише Bloomberg Українські удари дронами по російських нафтопереробних заводах завдали москві серйозного удару по енергетичному сектору. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), наслідки цих атак росія відчуватиме щонайменше до середини 2026 року.Обсяги переробки нафти в рф залишатимуться на рівні близько 5 млн барелів на добу до червня 2026 року. Лише після цього, за оптимістичним сценарієм, показник може відновитися до 5,4 млн барелів.За даними агентства, удари українських БПЛА скоротили переробку приблизно на 500 тис. барелів на добу, а експорт палива у вересні впав до мінімуму за десять років — лише 2,4 млн барелів на добу. Для порівняння: такого рівня не спостерігалося навіть під час пандемії 2020 року. Через це росія була змушена збільшити експорт сирої нафти — до 5,1 млн барелів на добу, рекордного рівня з травня 2023-го.Однак така зміна структури експорту не врятувала російські доходи. Дохід від поставок сирої нафти зріс лише на $200 млн, тоді як доходи від експорту пального впали на $440 млн, унаслідок чого загальний прибуток від експорту нафти й нафтопродуктів скоротився до $13,4 млрд — мінімум за три місяці.Падіння доходів від нафти створює додатковий тиск на російський бюджет, який уже не справляється з витратами на війну проти України.У 2025 році українські дрони суттєво посилили удари по ключових об’єктах російського ПЕК. На відміну від перших років війни, атаки тепер мають системний характер — безпілотники багаторазово вражають одні й ті самі НПЗ, завдаючи критичних пошкоджень.У результаті, у країні розгорнулася паливна криза: до кінця вересня кількість заправок, які продають бензин, скоротилася на 360 (2,6%).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію