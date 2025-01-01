СБУ зловила ще одного зрадника на Донеччині

Працівники СБУ затримали на Донеччині агента фсб, якийна позиції ЗСУ та штурмовиків Нацполіції.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки затримала ще одного російського агента у Донецькій області. На замовлення фсб він коригував ракетно-бомбові та дронові атаки рашистів по Краматорську та його околицях.За координатами цього фігуранта окупанти сподівалися вдарити по запасних командних пунктах і логістичних складах ЗСУ та штурмової бригади «Лють» Нацполіції, які воюють на східному фронті.Щоб розвідати «потрібні» об’єкти, фсб завербувала 52-річного місцевого безробітного. До уваги російської спецслужби він потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі у Телеграм-каналах.Для виконання ворожого завдання агент обходив територію громади та позначав на гугл-картах об’єкти з найбільшим зосередженням особового складу і військової техніки.Також він фіксував адреси будівель та закритих територій, де, на його думку, могли зберігатися зброя, боєприпаси та амуніція українських військ.Співробітники СБУ завчасно викрили ворожого поплічника і провели комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.На фінальному етапі спецоперації агента затримали. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.