СБУ зловила ще одного зрадника на Донеччині
Сьогодні, 10:30
Працівники СБУ затримали на Донеччині агента фсб, який наводив авіабомби на позиції ЗСУ та штурмовиків Нацполіції.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Служба безпеки затримала ще одного російського агента у Донецькій області. На замовлення фсб він коригував ракетно-бомбові та дронові атаки рашистів по Краматорську та його околицях.
За координатами цього фігуранта окупанти сподівалися вдарити по запасних командних пунктах і логістичних складах ЗСУ та штурмової бригади «Лють» Нацполіції, які воюють на східному фронті.
Щоб розвідати «потрібні» об’єкти, фсб завербувала 52-річного місцевого безробітного. До уваги російської спецслужби він потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі у Телеграм-каналах.
Для виконання ворожого завдання агент обходив територію громади та позначав на гугл-картах об’єкти з найбільшим зосередженням особового складу і військової техніки.
Також він фіксував адреси будівель та закритих територій, де, на його думку, могли зберігатися зброя, боєприпаси та амуніція українських військ.
Співробітники СБУ завчасно викрили ворожого поплічника і провели комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.
На фінальному етапі спецоперації агента затримали. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
