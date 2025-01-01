У Луцьку зіткнулися два авто: один з водіїв був п'яний, лаявся та поводився зухвало
Сьогодні, 10:13
У Луцьку нетверезий водій спричинив ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора на вулиці Львівській водій Skoda виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Daewoo. Унаслідок автопригоди обидва авто отримали механічні пошкодження. Під час спілкування з керманичем Skoda патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Проходити огляд — як на місці, так і в медзакладі — чоловік відмовився.
Ба більше — поводився зухвало, нецензурно висловлювався та не реагував на зауваження поліцейських.
Крім того, з’ясувалося, що водій має обмеження у праві керування, уже позбавлений цього права та не має чинного страхового полісу.
Інспектори склали на чоловіка адміністративні матеріали за:
ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння);
ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
ч. 5 ст. 126 (Керування без посвідчення водія, повторно протягом року);
ч. 3 ст. 126 (Керування особою, щодо якої встановлено обмеження у праві керування);
ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП, а також низку інших правопорушень.
