На Волині провели в останню путь Героя Богдана Сащука

Богдана Сащука.



Свого часу він служив у 10-й окремій штурмовій бригаді «Едельвейс», повідомляє у фейсбуці Нове життя - новини Любешівщини.



Богдан Сащук, жителя Любешова - колишній військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».



Захисник України мав поранення під час виконання бойового завдання на території Донецької області. У понеділок, 13 жовтня, перестало битися його серце.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

