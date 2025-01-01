На Волині провели в останню путь Героя Богдана Сащука

На Волині провели в останню путь Героя Богдана Сащука
Учора, 14 жовтня, громада Любешова провела в останню дорогу свого захисника — Богдана Сащука.

Свого часу він служив у 10-й окремій штурмовій бригаді «Едельвейс», повідомляє у фейсбуці Нове життя - новини Любешівщини.

Богдан Сащук, жителя Любешова - колишній військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

Захисник України мав поранення під час виконання бойового завдання на території Донецької області. У понеділок, 13 жовтня, перестало битися його серце.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зіткнулися два авто: один з водіїв був п'яний, лаявся та поводився зухвало
Сьогодні, 10:13
Завтра у Луцьку стартує опалювальний сезон
Сьогодні, 10:03
На Волині провели в останню путь Героя Богдана Сащука
Сьогодні, 09:56
Опалювальний сезон у Луцьку затримується: як і чим безпечно обігріти помешкання
Сьогодні, 09:41
На Волині судили водійку, яка збила жінку на скутері
Сьогодні, 09:22
Медіа
відео
1/8