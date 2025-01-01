На Волині провели в останню путь Героя Богдана Сащука
Сьогодні, 09:56
Учора, 14 жовтня, громада Любешова провела в останню дорогу свого захисника — Богдана Сащука.
Свого часу він служив у 10-й окремій штурмовій бригаді «Едельвейс», повідомляє у фейсбуці Нове життя - новини Любешівщини.
Богдан Сащук, жителя Любешова - колишній військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».
Захисник України мав поранення під час виконання бойового завдання на території Донецької області. У понеділок, 13 жовтня, перестало битися його серце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Свого часу він служив у 10-й окремій штурмовій бригаді «Едельвейс», повідомляє у фейсбуці Нове життя - новини Любешівщини.
Богдан Сащук, жителя Любешова - колишній військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».
Захисник України мав поранення під час виконання бойового завдання на території Донецької області. У понеділок, 13 жовтня, перестало битися його серце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Завтра у Луцьку стартує опалювальний сезон
Сьогодні, 10:03
На Волині провели в останню путь Героя Богдана Сащука
Сьогодні, 09:56
На Волині судили водійку, яка збила жінку на скутері
Сьогодні, 09:22