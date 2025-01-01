На Волині судили водійку, яка збила жінку на скутері

На Волині оголосили вирок 27-річній водійці автомобіля Nissan Qashqai, яка влітку 2025 року в селі Світязь наїхала на водійку скутера. Обвинувачена — уродженка Донеччини, жителька Підгайцівської громади.

Про це пише Суспільне із посиланням на вирок Шацького районного суду.

ДТП трапилася в обідню пору 18 червня 2025 року на автомобільній дорозі в селі Світязь Ковельського району. Слідство встановило, що водійка кросовера не зупинила авто перед краєм перехрещуваної проїзної частини й на перехресті нерівнозначних доріг, рухаючись другорядною дорогою, не дала дорогу моторолеру FADA.

У результаті зіткнення транспортних засобів 56-річна жителька Шацька, котра керувала скутером, отримала тяжкі травми. Її госпіталізували до медичного закладу. Травмованій волинянці обвинувачена добровільно відшкодувала завданий збиток і усунула заподіяну шкоду, а також відвідувала її у лікарні та продовжує цікавитись станом її здоров'я.
Свою вину 27-річна водійка визнала повністю і щиро розкаялася у вчиненому. Також просила суд не позбавляти її права керування автомобілем, адже проживає в селі разом зі своїм 4-річним сином, якого потрібно кожного дня відвозити до дитсадка.

Суддя врахував всі обставили та звільнив обвинувачену водійку від 3 років ув'язнення під іспитовий строк на 1 рік. Автомобіль та скутер за рішенням суду повернули власникам.

Довідково:

На вирок суду може бути подано апеляційну скаргу до Волинського апеляційного суду впродовж 30 днів із дня його проголошення.

