Миші – у школі: у луцькому ліцеї №10 біля їдальні помітили небезпечного гризуна
Сьогодні, 08:20
У луцькому ліцеї №10 біля приміщення їдальні батьки помітили мишу. Натомість дирекція закладу заявляє, що гризунів труять постійно і їх там ніколи не було.
Що ж коїться в освітньому закладі дізнавалися журналісти сайту «Конкурент».
Стурбовані батьки надіслали журналістам у редакцію відео, на якому видно, як під сходами у школі, прямісінько поруч із входом у їдальню причаїлась миша.
«10 школа, ситуація біля їдальні школи. Санепідстанція, поясніть мені, будь ласка, яка робота проводиться по боротьбі з цим «дивом», це просто щось страшне», – каже пані у відео.
У коментарі журналістам директор закладу Олег Михальчук зазначив, що про ситуацію чує вперше й додав, мовляв, гризунів ніколи не було і їх постійно труять.
«У нас такого ніколи не було, це вперше. Ніяких подібних сигналів у нас не було. Осінь зараз, може, десь і забігло... Але в нас 1 200 дітей навчається в школі, є вчителі і ніхто такого не бачив. У нас постійно проводиться травля тих гризунів», – розповів директор.
