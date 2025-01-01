Стало відомо, наскільки здорожчали продукти в Україні: яйця та м’ясо рекордно зросли





Про це свідчать дані Держстату, передає



Яйця та м’ясо



Десяток яєць у вересні 2025 року коштував у середньому 54,2 грн — на 53% більше, ніж роком раніше. Ціни на свинину піднялися на 38%, на куряче філе — майже на 35%, а на тушки курки — на 30%. Яблука також значно здорожчали — до 48,8 грн/кг, тобто майже на 84%.



Хліб і крупи



Хліб із борошна вищого ґатунку здорожчав на 21%, батон — на 15%, житньо-пшеничний — на 19%. Крупи теж стали дорожчими: манка зросла в ціні на 26%, гречка — на 21%, а ячна крупа — на 32%.



Молочні продукти та олія



Молоко зросло в ціні на 18%, сметана — на 21%, сири — на 18%, а масло вершкове здорожчало майже на 30%. Олія соняшникова здорожчала на 32%, а дитячі суміші для харчування — на 13%.



Овочі й цукор дешевшають



У той же час капуста здешевшала майже вдвічі, буряк — на 21%, морква — на 20%, цибуля — на 16%, картопля — на 13%, а цукор — на 9%.



Зростання цін на білкові продукти й олію створює додаткове навантаження на сімейні бюджети, тоді як здешевлення овочів дає деяке полегшення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останній рік українці відчули серйозне здорожчання продуктів харчування. Найбільше зросли ціни на яйця, м’ясо, олію та молочні продукти, тоді як деякі овочі стали помітно доступнішими.Про це свідчать дані Держстату, передає ТСН Десяток яєць у вересні 2025 року коштував у середньому 54,2 грн — на 53% більше, ніж роком раніше. Ціни на свинину піднялися на 38%, на куряче філе — майже на 35%, а на тушки курки — на 30%. Яблука також значно здорожчали — до 48,8 грн/кг, тобто майже на 84%.Хліб із борошна вищого ґатунку здорожчав на 21%, батон — на 15%, житньо-пшеничний — на 19%. Крупи теж стали дорожчими: манка зросла в ціні на 26%, гречка — на 21%, а ячна крупа — на 32%.Молоко зросло в ціні на 18%, сметана — на 21%, сири — на 18%, а масло вершкове здорожчало майже на 30%. Олія соняшникова здорожчала на 32%, а дитячі суміші для харчування — на 13%.У той же час капуста здешевшала майже вдвічі, буряк — на 21%, морква — на 20%, цибуля — на 16%, картопля — на 13%, а цукор — на 9%.Зростання цін на білкові продукти й олію створює додаткове навантаження на сімейні бюджети, тоді як здешевлення овочів дає деяке полегшення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію