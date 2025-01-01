Курс валют на 15 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 15 жовтня. Так, порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 14 копійок і становить 41,75 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,75 (+14 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,23 (+10 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,31 (+2 коп.)
