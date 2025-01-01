Луцький завод продовжує розпродувати майно з молотка





Про це стало відомо з сайту prozorro.sale, - пише



Цього разу на аукціон виставили огорожі, стенди, кондуктори, тари, підставки, стелажі і тп.



"Аукціон з продажу рухомого майна (рампи, стапелі, огорожі, стенди, кондуктори, тари, підставки, стелажі, траверси, щити, трапи, зварювальні напівавтомати, батареї, візки, полиці, щити, стійки, опори, тощо) банкрута - Дочірнього підприємства «Автоскладальний Завод №1» Публічного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» на загальну суму згідно оцінки 2 571 740,00 грн. (два мільйона п'ятсот сімдесят одна тисяча сімсот сорок грн. 00 коп.), що використовувалось в господарській діяльності банкрута", - йдеться в описі лоту.

