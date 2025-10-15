Росіяни масовано гатили по Дніпропетровщині: пошкоджено енергетику

Росіяни масовано гатили по Дніпропетровщині: пошкоджено енергетику
Одна людина постраждала, пошкоджено енергетичну інфраструктуру, промислове та транспортне підприємства внаслідок російської масованої атаки у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, пише Українська правда.

"Вночі російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. За інформацією ПвК, оборонці неба збили 37 з них. Були і влучання. У Павлограді, Кам'янському та Славгородській громаді Синельниківського району виникли пожежі. Постраждав 19-річний хлопець", - йдеться в повідомленні.

Лисак додав, що молодого чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Голова ОВА також уточнив, що пошкоджено енергетичну інфраструктуру, є руйнування на території транспортного і промислового підприємств.

Били загарбники і по Нікопольському району – райцентр, Покровську і Марганецьку громади атакували FPV-дрони та з РСЗВ "Град".

По Межівській громаді, що у Синельниківському району, окупанти поцілили FPV-дроном, внаслідок чого загорівся приватний будинок.

