Росіяни масовано гатили по Дніпропетровщині: пошкоджено енергетику
Сьогодні, 09:07
Одна людина постраждала, пошкоджено енергетичну інфраструктуру, промислове та транспортне підприємства внаслідок російської масованої атаки у Дніпропетровській області.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, пише Українська правда.
"Вночі російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. За інформацією ПвК, оборонці неба збили 37 з них. Були і влучання. У Павлограді, Кам'янському та Славгородській громаді Синельниківського району виникли пожежі. Постраждав 19-річний хлопець", - йдеться в повідомленні.
Лисак додав, що молодого чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Голова ОВА також уточнив, що пошкоджено енергетичну інфраструктуру, є руйнування на території транспортного і промислового підприємств.
Били загарбники і по Нікопольському району – райцентр, Покровську і Марганецьку громади атакували FPV-дрони та з РСЗВ "Град".
По Межівській громаді, що у Синельниківському району, окупанти поцілили FPV-дроном, внаслідок чого загорівся приватний будинок.
