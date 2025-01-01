Опалювальний сезон у Луцьку затримується: як і чим безпечно обігріти помешкання





Про це Володимир Михайловський.



Майстер поточного ремонту цього ж підприємства Микола Герасимчук пояснив: більшість старих будинків не розраховані на таку кількість побутової техніки в оселях, яку підключають до електромережі лучани.



"Горять щитові, кабельні лінії горять, проводи горять, і повно проблем є. Як можливо, так і відновлюємо. Все йде з щитової, а щитова будинку знаходиться у підвалі. Раніше люди не мали стільки приладів, дуже маленьке січення всюди. Воно починає все горіти. У мене повно проблем, що прихожу, а воно все горить", — зауважив майстер ЖКП №3.



Раніше, зі слів фахівця, максимальна потужність на квартиру становила 3 кВт. Дозвіл на 5 кВт потужності для квартири в багатоквартирному будинку можливий у випадку погодження від управителя та "Волиньобленерго".



"3 кіловати означає, що у квартирі має стояти 16 ампер, автоматичний вимикач. Чого вибиває? Бо перегрузка йде. Люди повинні слідкувати за цим, якщо включають нагрівач, то щось інше не включають, а то включають все підряд — і каміни, побутові прилади", — зазначив майстер.



Майстер поточного ремонту Микола Герасимчук отримує щодня 6-8 викликів. З його слів, збільшити потужність можна, звернувшись до фахівців "Волиньобленерго".



Коли у Луцьку стартує опалювальний сезон-2025



Опалювальний сезон у Луцькій міській громаді розпочнеться, коли середньодобова температура протягом кількох днів поспіль буде нижчою +8°C, зазначив головний інженер житлово-комунального підприємства №3 Володимир Михайловський.



"Зимою коли є опалення, то буває, що люди звертаються, що холодно. Звертаються в основному люди поважного віку. Ми заходимо до них з комісією, якщо люди звертаються: виходимо з приладами і заміряємо температуру повітря у квартирі", — сказав Володимир Михайловський.



Температура +18°C у квартирі, додав інженер підприємства, відповідає санітарним нормам і вважається мінімально допустимою нормою для житлових кімнат.



У квартирі 92-річної Галини Діброви з Луцька в міжсезоння холодно. Вдень пенсіонерка одягає теплі речі та шкарпетки, а вночі рятується пляшками з гарячою водою.



"У такому віці дуже важко холод переносити. Сьогодні сонячний день, то ніби трішки сонечко, на вулиці холодно, в хаті холодно — раніше такого не було. Було теж чекали поки включать, але, мабуть, не так, тому що цього року холодна осінь", — сказала лучанка.



Як безпечно обігріти житло: поради з купівлі обігрівачів



Який обігрівач краще придбати, аби не перевантажувати електромережу, розповів продавець магазину побутової техніки в Луцьку Андрій Яворський. З його слів, для невеликих приміщень краще обрати між керамічними та інфрачервоними обігрівачами.



"От галогенові (інфрачервоні) обігрівачі чим економні, бо тут можна включати не на всю потужність. Наприклад, ділити її на три різних частини. Споживання від 300 Вт мають керамічні обігрівачі. Або такі є в нас обігрівачі плінтус (плінтусний обігрівач — ред.). Він невеличкий. Його споживання 200 Вт. Можна обкласти стіну, воно естетично виглядає і також є там терморегулятор", — сказав продавець.



Для великих приміщень, говорить Андрій Яворський, краще обрати масляні радіатори, але їх не можна накривати, говорить продавець. У випадку блекауту краще обрати газовий конвектор.



"Зараз в моментах блекаутів і для військових рекомендуємо використовувати обігрівачі керамічні та каталітичні. Каталітичні можна використовувати в житлових приміщеннях, в спальнях, вони не шкодять здоров’ю і не спалюють кисень. Переносні можна з собою взяти, коли тривога", — додав продавець.



На сторінці Міненерго у Telegram повідомили, що старт опалювального сезону цього року не зсувається і розпочнеться планово. Рішення про запуск опалення у Луцькій громаді органи місцевого самоврядування ухвалюватимуть самостійно.

