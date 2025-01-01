Завтра у Луцьку стартує опалювальний сезон

Опалювальний сезон у Луцьку буде розпочато 16 жовтня.

Про повідомили в державному комунальному підприємстві "Луцьктепло".

"З огляду на пониження середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох діб до менше +8°C, ДКП «Луцьктепло» розпочинає виконання заходів із забезпечення опаленням об’єктів соціальної сфери. Опалення в першу чергу буде подано в дошкільні навчальні заклади та школи, а також лікарняні заклади", - йдеться в повідомленні.

Прогрівши заклади соціальної сфери, ДКП «Луцьктепло» розпочне переведення котелень та теплових мереж із літнього в зимовий режим роботи із поступовою подачею опалення для житлового фонду.

Забезпечення опаленням усіх споживачів займе декілька днів.

Теги: Луцьк, опалення
