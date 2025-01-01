Чи очікувати магнітні бурі 15 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У середу, 15 жовтня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.
Про це повідомляє Meteoprog.
Минулої доби на Сонці зафіксували 18 спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю) та один спалах класу М2.
Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху М-класу.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
За даними meteoagent, 15 жовтня очікується магнітна буря з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середній магнітній бурі.
