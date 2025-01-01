Чи очікувати магнітні бурі 15 жовтня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 15 жовтня: прогноз
У середу, 15 жовтня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

Минулої доби на Сонці зафіксували 18 спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю) та один спалах класу М2.

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху М-класу.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

За даними meteoagent, 15 жовтня очікується магнітна буря з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середній магнітній бурі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 15 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:30
15 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Одесі створять військову адміністрацію, її очолить Лисак, - ЗМІ
14 жовтня, 23:19
Скільки коштує «перевзути» авто у Луцьку
14 жовтня, 22:43
Ведмеді у Луцькому зоопарку готуються до зимової сплячки
14 жовтня, 22:12
Медіа
відео
1/8