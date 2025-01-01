В Одесі створять військову адміністрацію, її очолить Лисак, - ЗМІ

Геннадія Труханова.



Про це повідомляє



За інформацією співрозмовників видання, начальником військової адміністрації стане голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



Як з'ясувало РБК-Україна, Кабмін на позачерговому засіданні вже схвалив указ президента про звільнення Лисака з посади голови Дніпропетровської ОВА.



Сергій Лисак



Сергій Лисак з перших років війни з Росією брав участь у бойових діях - у 2014-2015 роках, а також повторно у 2017 році. За професіоналізм та особистий внесок в оборону країни президент Володимир Зеленський у березні 2022 року присвоїв йому звання бригадного генерала.



У травні 2020 року Лисака призначили начальником Управління Служби безпеки України в Житомирській області.



Цю посаду він обіймав до липня 2022 року, після чого очолив СБУ в Дніпропетровській області.



7 лютого 2023 року указом президента його було призначено головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

