В Одесі створять військову адміністрацію, її очолить Лисак, - ЗМІ
14 жовтня, 23:19
В Одесі буде створено військово-цивільну адміністрацію. Відповідне рішення ухвалили після позбавлення громадянства України мера Геннадія Труханова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформовані джерела.
За інформацією співрозмовників видання, начальником військової адміністрації стане голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Як з'ясувало РБК-Україна, Кабмін на позачерговому засіданні вже схвалив указ президента про звільнення Лисака з посади голови Дніпропетровської ОВА.
Сергій Лисак
Сергій Лисак з перших років війни з Росією брав участь у бойових діях - у 2014-2015 роках, а також повторно у 2017 році. За професіоналізм та особистий внесок в оборону країни президент Володимир Зеленський у березні 2022 року присвоїв йому звання бригадного генерала.
У травні 2020 року Лисака призначили начальником Управління Служби безпеки України в Житомирській області.
Цю посаду він обіймав до липня 2022 року, після чого очолив СБУ в Дніпропетровській області.
7 лютого 2023 року указом президента його було призначено головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації.
