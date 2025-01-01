В Одесі створять військову адміністрацію, її очолить Лисак, - ЗМІ

В Одесі створять військову адміністрацію, її очолить Лисак, - ЗМІ
В Одесі буде створено військово-цивільну адміністрацію. Відповідне рішення ухвалили після позбавлення громадянства України мера Геннадія Труханова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформовані джерела.

За інформацією співрозмовників видання, начальником військової адміністрації стане голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Як з'ясувало РБК-Україна, Кабмін на позачерговому засіданні вже схвалив указ президента про звільнення Лисака з посади голови Дніпропетровської ОВА.

Сергій Лисак

Сергій Лисак з перших років війни з Росією брав участь у бойових діях - у 2014-2015 роках, а також повторно у 2017 році. За професіоналізм та особистий внесок в оборону країни президент Володимир Зеленський у березні 2022 року присвоїв йому звання бригадного генерала.

У травні 2020 року Лисака призначили начальником Управління Служби безпеки України в Житомирській області.

Цю посаду він обіймав до липня 2022 року, після чого очолив СБУ в Дніпропетровській області.

7 лютого 2023 року указом президента його було призначено головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Одеса, кадрові перестановки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
15 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Одесі створять військову адміністрацію, її очолить Лисак, - ЗМІ
14 жовтня, 23:19
Скільки коштує «перевзути» авто у Луцьку
14 жовтня, 22:43
Ведмеді у Луцькому зоопарку готуються до зимової сплячки
14 жовтня, 22:12
Експертиза ДНК підтвердила загибель Героя з Волині Юрія Поремського
14 жовтня, 21:45
Медіа
відео
1/8