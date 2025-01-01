Ведмеді у Луцькому зоопарку готуються до зимової сплячки
Сьогодні, 22:12
Ведмеді у Луцькому зоопарку вже рідко прогулюються вольєром і готуються до зимової сплячки.
Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповіла директор КП "Луцький зоопарк" Людмила Денисенко.
"Всі вольєри у нас після реконструкції мають зимові і літні квартири для тваринок. Тому відвідувачі можуть побачити теплолюбних мешканців зоопарку через скло у холодну погоду", - зазначила очільниця зоопарку.
Людмила Денисенко додала, що зараз у відкритих вольєрах перебувають копитні тварини і деякі хижі. Водночас ведмеді вже рідко гуляють вольєром і готуються до зимової сплячки.
Також така погода є прохолодна для левів. Тоді як тигри ще виходять у відкритий простір. Крім цього, у відкритому вольєрі ще перебувають папуги.
