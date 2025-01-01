Ведмеді у Луцькому зоопарку готуються до зимової сплячки





Про це у коментарі власкору Людмила Денисенко.



"Всі вольєри у нас після реконструкції мають зимові і літні квартири для тваринок. Тому відвідувачі можуть побачити теплолюбних мешканців зоопарку через скло у холодну погоду", - зазначила очільниця зоопарку.



Людмила Денисенко додала, що зараз у відкритих вольєрах перебувають копитні тварини і деякі хижі. Водночас ведмеді вже рідко гуляють вольєром і готуються до зимової сплячки.



Також така погода є прохолодна для левів. Тоді як тигри ще виходять у відкритий простір. Крім цього, у відкритому вольєрі ще перебувають папуги.

Ведмеді у Луцькому зоопарку вже рідко прогулюються вольєром і готуються до зимової сплячки.Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповіла директор КП "Луцький зоопарк""Всі вольєри у нас після реконструкції мають зимові і літні квартири для тваринок. Тому відвідувачі можуть побачити теплолюбних мешканців зоопарку через скло у холодну погоду", - зазначила очільниця зоопарку.Людмила Денисенко додала, що зараз у відкритих вольєрах перебувають копитні тварини і деякі хижі. Водночас ведмеді вже рідко гуляють вольєром і готуються до зимової сплячки.Також така погода є прохолодна для левів. Тоді як тигри ще виходять у відкритий простір. Крім цього, у відкритому вольєрі ще перебувають папуги.

