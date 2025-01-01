Експертиза ДНК підтвердила загибель Героя з Волині Юрія Поремського

Поремського Юрія Олександровича, який понад рік вважався зниклим безвісти.



Про це повідомила голова Люблинецької громади Наталія Сіховська.



Юрій Поремський, 20 березня 1990 року народження, житель селища Люблинець, служив стрільцем-санітаром 2 механізованого відділення 1 механізованого взводу 4 механізованої роти 2 механізованого батальйону військової частини А5006. Він загинув 3 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Цукурине Покровського району Донецької області.



Про час зустрічі та чин похорону захисника буде повідомлено додатково.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого.

За результатами ДНК-експертизи підтвердилася загибель, який понад рік вважався зниклим безвісти.Про це повідомила голова Люблинецької громадиЮрій Поремський, 20 березня 1990 року народження, житель селища Люблинець, служив стрільцем-санітаром 2 механізованого відділення 1 механізованого взводу 4 механізованої роти 2 механізованого батальйону військової частини А5006. Він загинув 3 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Цукурине Покровського району Донецької області.Про час зустрічі та чин похорону захисника буде повідомлено додатково.Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого.

