На Modern Expo виготовили перші поштомати «Укрпошти»
Сьогодні, 21:15
«Укрпошта» запустила власну мережу поштоматів. Перші 100 одиниць встановлять вже цього року.
Їх змонтують у Києві та Одесі. Наступного року пункти видачі посилок планують розмістити по всій Україні, передає misto.media.
Тендер на виготовлення поштових терміналів виграв український виробник Modern Expo, потужності якого знаходяться в Луцьку.
Поштомати створені за підвищеними стандартами безпеки й адаптовані для роботи в автономному режимі (без світла й звʼязку).
Відтак отримати посилку можна буде як за ПІН-кодом, так і через оновлений застосунок Укрпошта 2.0 (він уже є в App Store та Google Play).
