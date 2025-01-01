На Modern Expo виготовили перші поштомати «Укрпошти»





Їх змонтують у Києві та Одесі. Наступного року пункти видачі посилок планують розмістити по всій Україні, передає



Тендер на виготовлення поштових терміналів виграв український виробник Modern Expo, потужності якого знаходяться в Луцьку.



Поштомати створені за підвищеними стандартами безпеки й адаптовані для роботи в автономному режимі (без світла й звʼязку).



Відтак отримати посилку можна буде як за ПІН-кодом, так і через оновлений застосунок Укрпошта 2.0 (він уже є в App Store та Google Play).

«Укрпошта» запустила власну мережу поштоматів. Перші 100 одиниць встановлять вже цього року.Їх змонтують у Києві та Одесі. Наступного року пункти видачі посилок планують розмістити по всій Україні, передає misto.media Тендер на виготовлення поштових терміналів виграв український виробник Modern Expo, потужності якого знаходяться в Луцьку.Поштомати створені за підвищеними стандартами безпеки й адаптовані для роботи в автономному режимі (без світла й звʼязку).Відтак отримати посилку можна буде як за ПІН-кодом, так і через оновлений застосунок Укрпошта 2.0 (він уже є в App Store та Google Play).

