На Modern Expo виготовили перші поштомати «Укрпошти»
«Укрпошта» запустила власну мережу поштоматів. Перші 100 одиниць встановлять вже цього року.

Їх змонтують у Києві та Одесі. Наступного року пункти видачі посилок планують розмістити по всій Україні, передає misto.media.

Тендер на виготовлення поштових терміналів виграв український виробник Modern Expo, потужності якого знаходяться в Луцьку.

Поштомати створені за підвищеними стандартами безпеки й адаптовані для роботи в автономному режимі (без світла й звʼязку).

Відтак отримати посилку можна буде як за ПІН-кодом, так і через оновлений застосунок Укрпошта 2.0 (він уже є в App Store та Google Play).

