Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 15 жовтня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 15 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 15 жовтня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 9-11° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 7-12° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Грибний сезон на Волині: чи є врожай та які ціни в заготівельників
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 15 жовтня
Сьогодні, 20:00
Мобілізованого сина тяжкохворого чоловіка зі Львіщини звільнили зі служби: очільника ТЦК судитимуть
Сьогодні, 19:11
Зеленський позбавив громадянства Труханова, Царьова та Полуніна
Сьогодні, 18:24
У Ковелі у новозбудовану п’ятиповерхівку заселять 70 сімей ВПО
Сьогодні, 17:47
Медіа
відео
1/8