Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 15 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 15 жовтня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 9-11° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 7-12° тепла.

