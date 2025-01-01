Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 15 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 15 жовтня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 9-11° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 7-12° тепла.
